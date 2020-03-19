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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب: الأكواب والأطباق الورقية بديلًا للمعدنية لمكافحة كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 04:09 م
الدكتور أشرف عمارة،
الدكتور أشرف عمارة، عضو مجلس النواب
إسلام نصير
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رحب الدكتور أشرف عمارة، عضو مجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الذى أصدره اليوم، والذى أكد على غلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكل أنحاء الجمهورية حتى يوم 31-3- 2020، مؤكدًا أن القرار لا يسرى على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

وطالب عضو مجلس النواب، في بيان صحفي له اليوم الخميس، جميع الأجهزة التنفيذية بشكل عام والمحليات بشكل خاص على متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء لحماية مصر وشعبها من تفشي مرض كورونا، مضيفًا أن لا بد من تقديم المشروبات والوجبات بالمطاعم والكافيهات أثناء فترة العمل التي نص عليها القرار بأطباق وكوب كرتونية، كإجراء احترازي خاصة أن الأطباق المعدنية والكوب الذي يقدم به المشاريب والوجبات بالمطاعم يسهم بشكل كبير في نقل الفيروس للمواطنين.

وأشاد النائب أشرف عمارة، بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، بصرف مرتبات شهر مارس الحالي للعاملين بمختلف الجهات الإدارية بالدولة في المواعيد المقررة، بحيث تكون متاحة بماكينات الصراف الآلي، اعتبارًا من يوم 24 مارس الحالي، مؤكدًا أن الحكومة تراعي المواطنين خاصة في الظروف الحالية، وصرف المرتبات يساعد على تلبية احتياجات المواطنين.

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