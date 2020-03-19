رجائي عطية يرفض أكاديمية المحاماة.. والمعاش بالكارنيه فقط

أعلن رجائي عطية، النقيب العام للمحامين، رفضه لمشروع أكاديمية المحاماة، الذي تمت إضافته في قانون المحاماة المعدل.وأوضح: "هل يعقل أن من حصل على إجازة الحقوق من إحدى الجامعات أن يطلب منه أن يحصل على أكاديمية للقيد في نقابه المحامين"، واسترشد بذلك إلى كليات الهندسة والطب.فيما صرح رجائي عطية، بأنه من "أعجب العجب" أن يُطالب المحامي الذي بلغ السبعين أن يقدم دليل اشتغال بعد ما بذله من عمره في المهنة، مؤكدًا أن المعاش لن يكون إلا بالكارنيه فقط، ولن يطلب تقديم دلائل اشتغال للحصول عليه.