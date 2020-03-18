الجندى يوضح كيفية الانتصار على «كورونا» (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الانتصار على فيروس كورونا لن يكون بمواجهته ولكن بالوقاية منه، فالانتصار على العدو يكون بتجنبه وليس الاشتباك معه، ضاربا المثل بغزوة الخندق قائلًا: "العزل اللي عمله النبي والصحابة والمكون من خندق يحيط المسلمين هو الذي حمى المسلمين".وأضاف الجندي، في برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن أهل الكهف كانت نجاتهم في العزل عن المجتمع، مستشهدا بالآية الكريمة: "فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته"، معلقا: "ممكن يا مصريين تأووا إلى بيوتكم لكي ينشر لكم ربكم من رحمته"، موضحا أن العزل هنا ضروري لحماية النفس.