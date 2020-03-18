40 آلية عسكرية تركية تدخل شمال سوريا

دخل رتل تركي جديد الأراضي السورية، اليوم، تزامنًا مع جولة استطلاعية بريف إدلب الغربي.وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن دخول رتل تركي ثاني مكون من نحو 40 آلية عسكرية تركية عبر معبر كفرلوسين الحدودي إلى محافظة إدلب، في حين عمدت قوات تركية إلى تنفيذ جولة استطلاع في كل من فريكة ومرج الزهور والزيادية بريف إدلب الغربي.وأوضح المرصد أنه مع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 1150 آلية، بالإضافة لمئات الجنود.فيما يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة خفض التصعيد خلال الفترة الممتدة من فبراير الماضي وحتى الآن، إلى أكثر من 4550 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 9500 جندي تركي.