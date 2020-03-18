ارتفاع عدد مصابي كورونا في إسرائيل لـ344

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، تسجيل 7 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ليرتفع العدد الإجمالي لـ433 حالة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وأصدر أرييه درعي، وزير الداخلية لدى الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، أوامر لقوات الشرطة بالاستعداد من أجل تنفيذ قرارات بالإغلاق الشامل في غضون أيام، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في الداخل.وأصدر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، عدة إجراءات جديدة تشمل عدم الخروج من المنزل، والالتزام بالإغلاق شبه الكامل الذي فرضته السلطات على المحلات والمطاعم والمقاهي وغيرها، مشيرًا إلى أن جهاز الأمن العام "الشاباك" بدأ العمل لمواجهة انتشار كورونا، بتعقب من لا يلتزمون بالحجر الصحى، كما تم وضع وزيرى الداخلية والزراعة لدى الاحتلال داخل العزل المنزلى، وكذلك عضوي الكنيست، بعد الاشتباه فى إصابتهم بالفيروس.