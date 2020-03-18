إخلاء سبيل 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

قررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 4 متهمين على ذمة التحقيقات في القضية 640 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.وأسندت النيابة للمتهمين، تهم الانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، بقصد تكدير السلم العام.كما يواجه باقي المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.وأسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.