رسميًا.. رجائي عطية نقيبًا للمحامين
الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:44 ص
الحسين عبيد و محمد جعفرطباعة
أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بنقابة المحامين، منذ قليل، فوز رجائي عطية، بمنصب نقيب المحامين، وذلك بواقع 35865 صوتًا.
وجاء أعضاء مجلس النقابة الفائزين، كالتالي:
يحيى التوني
احمد بسيوني.
نبيل عبدالسلام
محب مكاوي
حسين الجمال
محمد خلف
محمد فزاع
ابوعايد
ابوبكر الضوه
سيف النصر حماد
سعيد عبدالخالق
محمد عبدالوهاب
فاطمة الزهراء
عمر هريدي
محمد نجيب
ماجد حنا
اسماعيل طة
محمود الداخلي
مجدي سخي
خالد ابو كراع
محمد فرغلي كركاب
عبدالحفيظ الروبي
صلاح سليمان
سيد عبدالغني
عيسي ابوعيسي
وجاء أعضاء مجلس النقابة الفائزين، كالتالي:
يحيى التوني
احمد بسيوني.
نبيل عبدالسلام
محب مكاوي
حسين الجمال
محمد خلف
محمد فزاع
ابوعايد
ابوبكر الضوه
سيف النصر حماد
سعيد عبدالخالق
محمد عبدالوهاب
فاطمة الزهراء
عمر هريدي
محمد نجيب
ماجد حنا
اسماعيل طة
محمود الداخلي
مجدي سخي
خالد ابو كراع
محمد فرغلي كركاب
عبدالحفيظ الروبي
صلاح سليمان
سيد عبدالغني
عيسي ابوعيسي