رسميًا.. رجائي عطية نقيبًا للمحامين

وجاء أعضاء مجلس النقابة الفائزين، كالتالي:



أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بنقابة المحامين، منذ قليل، فوز رجائي عطية، بمنصب نقيب المحامين، وذلك بواقع 35865 صوتًا.يحيى التونياحمد بسيوني.نبيل عبدالسلاممحب مكاويحسين الجمالمحمد خلفمحمد فزاعابوعايدابوبكر الضوهسيف النصر حمادسعيد عبدالخالقمحمد عبدالوهابفاطمة الزهراءعمر هريديمحمد نجيبماجد حنااسماعيل طةمحمود الداخليمجدي سخيخالد ابو كراعمحمد فرغلي كركابعبدالحفيظ الروبيصلاح سليمانسيد عبدالغنيعيسي ابوعيسي