الديهى: صاحب تقرير الجارديان غير سوى ويجب أن يرحل

طالب الإعلامي نشأت الديهي إن، بسحب ترخيص الصحفي ديكلن وورش صاحب تقرير الجارديان عن مصر، مؤكدا أنه صحفي غير سوي أخطأ قبل ذلك مرات في تقاريره ضد مصر ويجب أن يرحل.

وأضاف الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن" أن هذا الصحفي على صلة بالإخوان، حيث نشر الإرهابي سامي كامل الدين تويتة أعلن فيها عن تواصله مع مكتب الجارديان فى القاهرة، معلقًا: سامي كامل الدين يفضح نفسه ويؤكد أنه يتواصل مع صحيفة الجارديان بالقاهرة.



