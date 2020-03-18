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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الديهى: صاحب تقرير الجارديان غير سوى ويجب أن يرحل

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:44 ص
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
أحمد عبد الرازق
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طالب الإعلامي نشأت الديهي إن، بسحب ترخيص الصحفي ديكلن وورش صاحب تقرير الجارديان عن مصر، مؤكدا أنه صحفي غير سوي أخطأ قبل ذلك مرات في تقاريره ضد مصر ويجب أن يرحل.

وأضاف الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن" أن هذا الصحفي على صلة بالإخوان، حيث نشر الإرهابي سامي كامل الدين تويتة أعلن فيها عن تواصله مع مكتب الجارديان فى القاهرة، معلقًا: سامي كامل الدين يفضح نفسه ويؤكد أنه يتواصل مع صحيفة الجارديان بالقاهرة.

ووصف الديهي، تواصل الجارديان مع الجماعة الإرهابية بأنه جريمة مكتملة الأركان وأن الأمور واضحة ولابد من رفع دعوى قضائية على صحيفة الجارديان وعلى مكتبها في القاهرة.

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