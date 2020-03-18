عمرو خليل ينفعل على مروج الشائعات: «أنت مش بنى آدم»

وجه الإعلامي عمرو خليل رسالة إلى مروجي الشائعات، ومنهم الذي فبرك صورة للفنان محيي إسماعيل ووضع عليها شعار جريدة شهيرة وزعم إصابته بفيروس كورونا الجديد.





وقال عمرو خليل في برنامج «من مصر»، الذي يقدمه مع الإعلامية ريهام إبراهيم على قناة «CBC»: «دي ناس لا يوجد لديها قلب أو ضمير أو إنسانية، من يسمح لنفسه بتزوير صورة من أي موقع ونشر صورة إنسان ووضع عليها خبر مثل هذا يدل أنه ليس بني آدم».





تابع الإعلامي موجهًا قوله لمروج هذه الشائعة: «لا بارك الله لك أينما كنت، ولو سمح لك ضميرك بفعل ذلك فأنت مش بني آدم».





كما نفى الفنان محيي إسماعيل، في مداخلة هاتفية بالبرنامج، ما زعمه البعض بشأن إصابته بفيروس كورونا، متابعًا أن الشعب المصري الآن بدأ يكتشف أن الحياة عبارة عن عبث ولا معنى لها ولكنهم رغم ذلك يحبون بعضهم البعض جدًا.



