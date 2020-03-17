تعليمات للشهر العقارى بالتعاقد مع شركات نظافة وتعقيم بسبب كورونا

أصدرت وزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان، كتابًا دوريًا إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها لحماية الموظفين والمواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.ووجه وزير العدل في كتابه الدوري نحو سرعة اتخاذ اللازم للتعاقد مع الجهات والشركات المتخصصة في أعمال التطهير والتعقيم، وذلك لتطهير وتعقيم مكاتب وفروع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية يوميا بنهاية كل يوم عمل.