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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

داعية: علامات الساعة الصغرى حدثت منذ وقت طويل

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:46 م
رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز
أحمد عبد الرازق
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قال الداعية رمضان عبد المعز، إن علامات الساعة نوعان، «الكبرى» عشرة، ولن تقوم الساعة إلا بوقوعها، أما «الصغرى» فمنها ما حدث بالفعل منذ وقت طويل، مثل بعثة النبي ووفاة النبي وانشقاق القمر، ولا تزال هناك علامات تحدث.

وأضاف «عبد المعز» في برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «دي إم سي» أن من علامات الساعة الصغرى إذا وسد الأمر لغير أهله وضيعت الأمانة، «أي أن الشخص المناسب يتكلم في المواضيع غير المناسبة.. مكونش أنا خريج أزهر ودارس شريعة إسلامية وأتكلم في الكورة وأنا لا أفهم فيها، وهذا معنى إذا وسد الأمر لغير أهله».

وتابع: «استعينوا على كل صنعة بصانعها واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أما من علامات الساعة الكبرى فمنها المسيخ الدجال ولا توجد فتنة على الأرض أعظم منها، حيث لم يبعث الله نبيا إلا حذر قومه من هذه الفتنة».

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