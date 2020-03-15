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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تفاصيل وقفة الجالية المصرية أمام البيت الأبيض لدعم مفاوضات سد النهضة

الأحد 15/مارس/2020 - 08:45 م
سد النهضة
سد النهضة
أحمد عبد العزيز
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كشف علاء سرحان، أحد أبناء الجالية المصرية في أمريكا، تفاصيل وقفة الجالية المصرية أمام البيت الأبيض لحث الإدارة الأمريكية على دعم المفاوضات وحماية الحقوق المائية لمصر في مفاوضات سد النهضة.

وأضاف سرحان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الوقفة ما زالت مستمرة، والاعداد في تزايد مستمر رغم الطقس السيئ.

وتابع: "بنشكر أخواتنا المصريين وأعضاء الجالية، واللي في منهم جاي من نيويورك وواشنطن.. التواجد كان جميل وكانت وقفة في حب مصر، وكورونا لم تمنعنا من تنظيم وقفة رمزية أمام البيت الأبيض للمطالبة بحقوق مصر المائية.

واحتشد منذ قليل، أعضاء الجالية المصرية من نيويورك ونيوجيرسي أمام البيت الأبيض، لدعم الموقف المصري في مفاوضات سد النهضة.

وثمنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إطلاق الجالية المصرية بالولايات المتحدة حملة إلكترونية للتوقيع على مذكرة لحث الإدارة الأمريكية على بذل مزيد من الجهود لدعم مفاوضات سد النهضة وحماية حقوق مصر المائية في نهر النيل، واستعدادهم لتنظيم تظاهرة أمام البيت الأبيض اليوم الأحد الساعة 11 صباحًا بتوقيت واشنطن والساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

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