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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد عرض أولى حكايات مسلسل «إلا أنا»

الأحد 15/مارس/2020 - 04:15 م
مسلسل إلا أنا
مسلسل إلا أنا
أمير محمد خالد
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بدأت مجموعة قنوات dmc، عرض أولى حكايات مسلسل "إلا أنا"، وهي حكاية "بنات موسى" التي تقوم ببطولتها الفنانة وفاء عامر، ويشاركها كل من صبري فواز وكمال أبورية ومحمد عز ونادية رشاد وديانا هاشم.

ويعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعاد من الأحد للخميس الساعة 12.30 منتصف الليل والواحدة ظهرًا على dmc.

كما يعرض عبر شاشة dmc دراما، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الـ11 مساءً، ويعاد من الأحد إلى الخميس، في تمام التاسعة صباحًا، والرابعة عصرًا.

مسلسل "إلا أنا" عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور أحداثها في عدة حلقات تصل إلى 60 حلقة، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة.

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