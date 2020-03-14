مناشدة لوزير التعليم بكشف مصير 36 ألف معلم فازوا في المسابقة

ناشد محمد أبو عامر من كفر الشيخ، أحد الفائزين في مسابقة وزارة التربية والتعليم، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بالكشف عن مصيره ومصير 36 ألف معلم فازوا في مسابقة الوزارة، ولم يتسلموا العمل.وقال عامر، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إنه رغم إعلان الوزير أن هناك عجز 320 ألف معلم العام الماضي، إلا أنه من ضمن نصف مليون معلم متقدم للمسابقة تم اختيار 36 ألف معلم فقط.وأردف: "قالوا لنا هتشتغلوا بالحصة بـ20 جنيه، وإلى الآن لم نتسلم لا عقود بالحصة، ولا عقود مؤقتة ولا سنوية".من ناحيته، ناشد الدكتور محمد الباز، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بمصارحة المعلمين، إن كان سيتم تشغيلهم أم لا.