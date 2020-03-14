وزير الأوقاف: من يشعر بأعراض الأنفلونزا لا يجب عليه الذهاب للمسجد

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الحكم الشرعي لمن يتعمد نقل "فيروس قاتل" يعد قاتلًا متعمدا، متابعا: "من يشعر بأعراض الأنفلونزا لا يجب عليه الذهاب للمسجد ولكن يتوجه للطبيب أولًا". وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أنه لا بد من الأخذ بالعلم فيما يخص مواجهة فيروس كورونا بالإضافة إلى الدعاء، مؤكدا أن الأدعية سلاح الأقوياء ولا بد من المداومة عليها. يذكر أن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، قرر إلغاء كافة المظاهر الجماهيرية أو الاحتفالية بمناسبة ذكرى "الإسراء والمعراج"، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها وزارة الأوقاف تجاه الحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.