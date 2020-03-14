«المحامين» توضح ضوابط القيد بكشوف الانتخابات

أعلنت الشئون القانونية بنقابة المحامين عن ضوابط قيد المحامين بكشوف الانتخابات النقابية المقرر إجراؤها غدا الأحد، 15 مارس 2020.وقالت: طبقا للمادة 124 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته التى أوضحت مما تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا كالأتي:تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل.وشددت على أن من كان أخر سداده للاشتراك السنوي عن عام 2017 أو عام 2018 أو قام بسداد الاشتراكات السنوية المتأخرة بعد يوم الأحد 1522020 فإن اسمه لن يدرج بكشوف الناخبين طبقا لنص المادة 124 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 والموضح سلفا.