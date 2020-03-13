نبيل شعيل يحذر جمهوره من «كورونا»

حذر الفنان الكويتي نبيل شعيل، متابعيه عبر صفحته الشخصي بموقع "إنستجرام"، وحثهم على الالتزام بمنازلهم والاستماع لنصائح الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.وقال «شعيل»: «رسالة إلى أولياء الأمور والأهالي بالجلوس في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى»، ووصف الأمر بأنه فرصة للأهالي للجلوس مع أبنائهم، مطالبا بضرورة مساعدة السلطات للسيطرة على المرض.وتابع: "والله العظيم خايفين عليكم، وأنا واحد والله خايف عليكم وخايف على الكويت وعلى العالم، والله فرصة اليوم تلعب مع عيالك، وتلتقي فيهم".