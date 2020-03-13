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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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نصائح لتجنب الحرائق والصعق الكهربائي

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:25 م
الأمطار
الأمطار
شيماء دهب
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يتعرض عدد من الأشخاص للحرائق والصعق الكهربائي، بالتزامن مع هطول الأمطار، وحالة الطقس السيء التي تجتاح البلاد هذه الأيام، لذا نقدم لك خلال سطور طرق لحمايتك من الحرائق والصعق الكهربائي وطرق الحفاظ على الأجهزة الكهربائية.

نصائح للحفاظ على نفسك

• ابتعد عن المحولات والعدادات الكهربائية، وأعمدة الإنارة في الشوارع بعد هطول الأمطار حتى وإن كانت مطفأة.

• عدم الخروج من المنازل فمن الممكن أن يتم سقوط بعض أعمدة الإنارة بسبب الرياح القوية.

• في حال نشوب حريق ناجم عن تلامس الكهرباء والماء تعامل معه بطفايات الحريق والرمل، ولا تحاول إخماده بالماء.

• توافر الإسعافات الأولية في كل منزل، مع ضرورة معرفة أحد أفراد الأسرة بالإسعافات الأولية مثل التنفس الصناعي.
• في حال دخول الأمطار للمنازل تفصل كهرباء المنزل أولا، ثم إخراج الماء من المنزل، ولا تتعامل مع الماء إلا بعد التأكد من فصل التيار.

• إذا دخلت المياه لبعض الأجهزة الكهربائية لا تشغلها إلا بعد الذهاب إلى فني كهرباء للتأكد من إصلاحها وتشغيلها.
• عدم تشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

• تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد لمنع الحرائق.

• تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

• مراجعة الأحمال الكهربائية باستمرار.

• منع وضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

• عدم توصيل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار تجنبا لإندلاع الحرائق فى المنازل أو المنشأت.

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وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من عدم الاستقرار بالطقس بداية من اليوم الخميس حتى السبت المقبل؛ حيث تشهد الأجواء سقوط أمطار غزيرة، على مناطق متفرقة من البلاد، هذا بجانب تقلبات واضحة في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة.

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