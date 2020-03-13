نصائح لتجنب الحرائق والصعق الكهربائي

يتعرض عدد من الأشخاص للحرائق والصعق الكهربائي، بالتزامن مع هطول الأمطار، وحالة الطقس السيء التي تجتاح البلاد هذه الأيام، لذا نقدم لك خلال سطور طرق لحمايتك من الحرائق والصعق الكهربائي وطرق الحفاظ على الأجهزة الكهربائية.

نصائح للحفاظ على نفسك • ابتعد عن المحولات والعدادات الكهربائية، وأعمدة الإنارة في الشوارع بعد هطول الأمطار حتى وإن كانت مطفأة.



• عدم الخروج من المنازل فمن الممكن أن يتم سقوط بعض أعمدة الإنارة بسبب الرياح القوية.





• في حال نشوب حريق ناجم عن تلامس الكهرباء والماء تعامل معه بطفايات الحريق والرمل، ولا تحاول إخماده بالماء.



• توافر الإسعافات الأولية في كل منزل، مع ضرورة معرفة أحد أفراد الأسرة بالإسعافات الأولية مثل التنفس الصناعي.



• في حال دخول الأمطار للمنازل تفصل كهرباء المنزل أولا، ثم إخراج الماء من المنزل، ولا تتعامل مع الماء إلا بعد التأكد من فصل التيار.





• إذا دخلت المياه لبعض الأجهزة الكهربائية لا تشغلها إلا بعد الذهاب إلى فني كهرباء للتأكد من إصلاحها وتشغيلها.

• عدم تشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.



• تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد لمنع الحرائق.



• تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.





• مراجعة الأحمال الكهربائية باستمرار.



• منع وضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.