سلوى خطاب تستعيد ذكرياتها مع طليقها على «نجوم إف إم»

استعادت الفنانة سلوى خطاب، ذكرياتها مع طليقها المخرج أسامة فوزي، الذي رحل عن عالمنا مؤخرًا، مؤكدة أنها لم تفكر في الزواج بعد انفصالها عنه.وقالت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي، المذاع عبر "نجوم إف إم": "في البيت ليس لي علاقة بالتمثيل وبحب المطبخ، والزواج نصيب ولم أفكر في الارتباط بعده وجبت أخري في الحب".وأضافت: "إحنا الاثنين تمسكنا بالحياة جدا وكان فيه بيننا صداقة وعشرة وتفاهم روحي ومؤمنين ببعض وأنا طوال الوقت كنت مؤمنة به جدًا، وكان فيه بيننا حياة لطيفة حتى انتهى الأمر بالانفصال، وحتى الآن لا أستوعب أنه توفى، وهو اختار عدم التنازل عن مبادئه وعدم تقديم ما ليس مقتنعا به، وكنت أقول له أنت لو أخرجت ما لديك ستكون من علامات مصر في الإخراج وصيتك سيصل للوطن العربي والعالمي، وقدم 4 أعمال سينمائية فقط أبرزهم بحب السينما ولكن قدم رؤية إخراجية جديدة للسينما المصرية".وتابعت: "بعد انفصالنا ذهبت لعملي ونسيت أتزوج ونسيت كل هذه الأمور، وليس عندي ندم على حاجة فاتتني، وعشت حياتي بالحاجات الحلوة والمؤمنة بها، وأرهقت من أخذ كل شيء في حياتي بجدية وكان نفسي ربنا يخلقني تافهة، وماليش أمنية غير شغلي الناس راضية عنه والأجيال القادمة يشيدون بي، واتخلقت عشان أعمل هذا فأقدمه على أكمل وجه".