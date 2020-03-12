رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سلوى خطاب تستعيد ذكرياتها مع طليقها على «نجوم إف إم»

الخميس 12/مارس/2020 - 11:04 م
سلوى خطاب
سلوى خطاب
سناء إسماعيل
طباعة
استعادت الفنانة سلوى خطاب، ذكرياتها مع طليقها المخرج أسامة فوزي، الذي رحل عن عالمنا مؤخرًا، مؤكدة أنها لم تفكر في الزواج بعد انفصالها عنه.

وقالت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي، المذاع عبر "نجوم إف إم": "في البيت ليس لي علاقة بالتمثيل وبحب المطبخ، والزواج نصيب ولم أفكر في الارتباط بعده وجبت أخري في الحب".

وأضافت: "إحنا الاثنين تمسكنا بالحياة جدا وكان فيه بيننا صداقة وعشرة وتفاهم روحي ومؤمنين ببعض وأنا طوال الوقت كنت مؤمنة به جدًا، وكان فيه بيننا حياة لطيفة حتى انتهى الأمر بالانفصال، وحتى الآن لا أستوعب أنه توفى، وهو اختار عدم التنازل عن مبادئه وعدم تقديم ما ليس مقتنعا به، وكنت أقول له أنت لو أخرجت ما لديك ستكون من علامات مصر في الإخراج وصيتك سيصل للوطن العربي والعالمي، وقدم 4 أعمال سينمائية فقط أبرزهم بحب السينما ولكن قدم رؤية إخراجية جديدة للسينما المصرية".

وتابعت: "بعد انفصالنا ذهبت لعملي ونسيت أتزوج ونسيت كل هذه الأمور، وليس عندي ندم على حاجة فاتتني، وعشت حياتي بالحاجات الحلوة والمؤمنة بها، وأرهقت من أخذ كل شيء في حياتي بجدية وكان نفسي ربنا يخلقني تافهة، وماليش أمنية غير شغلي الناس راضية عنه والأجيال القادمة يشيدون بي، واتخلقت عشان أعمل هذا فأقدمه على أكمل وجه".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الوزراء»: بيان تأجيل الدراسة لأجل غير مسمى مفبرك

ضبط 3 اغتصبوا قاصرًا تحت تهديد السلاح في حديقة بالعجوزة

ذروة الأمطار الرابعة مساءً.. والرياح تصل لـ70 كيلو/ ساعة

السعودية تعلن إصابة 21 مصريًا بـ«كورونا» في مكة المكرمة

الصور

image description

وزير النقل كامل الوزير في موقع حادث قطاري إمبابة

image description

أول صور من موقع تصادم قطارين في إمبابة

image description

المكافحون في العاصفة.. «الرزق» منع هؤلاء من دفء البيوت (صور)

image description

مدير أمن القاهرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار

image description

أمطار رعدية على كوبري جامعة القاهرة

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

«الصحة» تعلن إصابة طالب بفيروس «كورونا» (فيديو)

وفد عسكرى إثيوبى يزور السودان

أول صورة لسيدة الدقهلية المتوفية بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

دراسة جديدة تفسر طريقة انتشار كورونا

منوعات

الوفى.. دراسة فنلندية: الكلب يصاب بأمراض نفسية مثل صاحبه

لحمايتهم من الطقس السيئ.. حازم صنع منزلا لحيوانات الشوارع (صور)

المكافحون في العاصفة.. «الرزق» منع هؤلاء من دفء البيوت (صور)

أمطار رعدية على كوبري جامعة القاهرة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا ندم في الأماكن المشرقة
مؤمن المحمدي
هل القرآن معجزة «لغوية»؟
مدحت بشاى
بيريسترويكا كنسية
جمال طه
الدور الأمريكى فى أزمة «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المنشآت

هل كان مغرورا قاسيا؟ عباس العقاد يدافع عن نفسه

«الحلم القاتل».. كتاب جديد لـ حاتم خضر عن دار الميدان للنشر

إرجاء الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب لوقت لاحق بسبب سوء الطقس