هاني الناظر: أجهزة الدولة تعاملت مع الطقس السيئ باحترافية

شكر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس معهد البحوث سابقا، الحكومة ومجلس الوزراء على احترافية التعامل مع ظروف الطقس السيئ، الذي ضرب مصر اليوم.





وكتب هاني الناظر على حسابه بـ«فيس بوك»: ·كلمة حق يجب أن تقال، طريقة تعامل الحكومة بأجهزتها المختلفة مع هذه التقلبات الجوية سواء قبل حدوثها بالاستعداد الجيد أو من خلال المواجهة الحالية أول بأول ممتازة وبشكل احترافي».





وأضاف: «المواجهة تستحق الإشادة والشكر والتقدير لجميع المسئولين بدءًا من رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي وزملائه من الوزراء المختصين ومرورًا بالمسئولين التنفيذين وانتهاء بأصغر عامل في الشارع، شكرا لكم جميعًا».