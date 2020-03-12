خطة «الهلال الأحمر» للتعامل مع تداعيات الطقس السيئ

قال الدكتور رجب علي عبدالعظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، إن الهلال الأحمر المصري هي جمعية وطنية تعمل منذ أكثر من 100 عام أثناء الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى أن الهلال الأحمر على مدار السنوات السابقة تعمل مع المجتمع الأكثر هشاشة وتعرضًا للأزمات والكوارث.وأضاف عبدالعظيم خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على "القناة الأولى"، أن المنظمة توفر التعامل مع الأزمات عن طريق توفير الإسعافات الأولية لهم.وأشار إلى أن جمعية الهلال الأحمر لديها أكثر من 20 ألف متطوع على مستوى الجمهورية و27 فرعًا وأكثر من 200 شعبة تابعة لتلك الفروع، لافتًا إلى أن هناك ما يُسمى "فرق الطوارئ"، والتي تكون عبارة عن مجموعة من المتطوعين تم تدريبهم تدريبًا عاليًا على تقديم الإسعافات الأولية وأعمال الإغاثة أثناء الأزمات والكوارث.وأفاد بأن حقائب الإسعافات الأولية لدى فرق جمعية الهلال الأحمر مجهزة بجميع المعدات اللازمة، بالإضافة إلى أجهزة الصدمات الآلية، لافتًا إلى أن تلك الفرق على مجهزة بأجهزة اتصال حديثة تُدار من خلال غرفة إدارة أزمات مركزية موجودة بالقاهرة، التي بدورها تتابع التطورات الخاصة بالطقس والاستعدادات بالنسبة لتلك الأزمة بصفة دورية.