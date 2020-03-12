بسبب موجة الطقس السيئ.. إصابة 12 بلدغات عقارب في قنا

أصيب ١٢ شخصًا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بلدغات عقارب، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية بسبب موجة الطقس السيء، وتم نقلهم لمستشفى بهجورة التكاملي بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، لتلقي العلاج، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.وكان اللواء شريف عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، مفاده تلقي إشارة من مركز شرطة نجع حمادي، بشأن إصابة ١٢ شخصًا في أعمار مختلفة بلدغات عقارب خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب موجة الطقس السيء بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.وجري نقل المصابين لمستشفى بهجورة التكاملي بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.