أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

وقع الفنان محمود ياسين عقد فيلم "الاختيار" مع المخرج الراحل يوسف شاهين، وبدأت البروفات وكان سعيدًا بها للغاية.

لكن بعد أسبوع من انطلاق البروفات، فوجئ محمود ياسين بخبر نُشر في جريدة الأهرام فحواه أن المحامي الذي خلع روب المحاماة يلعب دور البطولة أمام الفنانة القديرة شادية، واتصل به المخرج حسين كمال يعرض عليه بطولة فيلم "نحن لا نزرع الشوك" ووجد محمود ياسين نفسه بطلا لفيلمين كبيرين مع فنانين معروفين، حسبما قالت الكاتبة فاطمة مصطفى في كتابها "أسرار وخفايا في حياتهم".

وقع محمود ياسين عقد الفيلم مع المخرج حسين كمال، ثم هاتف يوسف شاهين ليخبره بأنه وقع العقد، ليغضب يوسف شاهين غضبًا شديدًا، وذكره بشروط العقد وبأنه كان يجب عليه أن لا يوقع عقدا لفيلم آخر إلا بعد مرور سنة كاملة هي فترة العمل في الفيلم، فما كان من محمود ياسين إلا أن اعتذر لحسين كمال عن عدم العمل معه في فيلمه، وعاد مرة أخرى ليوسف شاهين ليخبره أنه اعتذر عن العمل في الفيلم الآخر.

فوجئ محمود ياسين بأن يوسف شاهين ألغى العقد معه، فغضب محمود ياسين للغاية.

وفي حوار تلفزيوني اعترف محمود ياسين بأنه لم يكن يحب السينما قبل لقاءه بالمخرج يوسف شاهين، فكان يحب المسرح ويعتبره الفن الأرقى من السينما، لكن بعد فترة العمل التي قضاها مع "شاهين" على سيناريو فيلم "الاختيار" تغيرت رؤيته واقتنع أن السينما فن راقي له قيمه وجماله، لكن بمبادئ يوسف شاهين.