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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رجائي عطية من أسيوط: أنا لا أكذب ولا أخلف وعدي ولا أخون

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:08 م
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
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نظمت قائمة الإصلاح بنقابة المحامين، اليوم الأربعاء، مؤتمرا حاشدا بمحافظة أسيوط، حضره رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين ومرشحي القائمة لعضوية المجلس.

وقال رجائي عطية، المرشح لمنصب نقيب المحامين، إن قائمة الإصلاح النقابي بها أعضاء كثر من أبناء الصعيد، ومنهم محمد فزاع، ومحمود الداخلي، ومحمد راضي مسعود، ومحمد محمود، ومحمد القطيطي.

وأضاف: لم تخل القائمة من الأخوة الاقباط ومنهم ناجي شوقي لبيب ورمسيس النجار، ولكنهما ابيا الترشح لعضوية المجلس وفضلا دعم القائمة.

وأكد: ضمت القائمة لأول مرة سيدات كسميرة الهرش وفاطمة الزهراء غنيم.

وأشار: يروج المرشح المنافس أنني سوف أعيد جميع غير المشتغلين على غير الحقيقة القائمة على دعم تنقية الجداول، ولكن بضوابط وشروط وآليات واضحة وقانونية.

وعلق: "التزم بالصدق والأمانة وتعلمت أن آية المنافق ثلاث.. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، وأنا لا أكذب ولا أخلف وعدي ولا أخون الأمانة".

وشدد: قائمة الإصلاح تضم قامات نقابية وهم على قلب رجل واحد، لمواجهة إفساد النقابة وإصلاحها من خلال ملفات واضحة ومحددة ببرنامجها.

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