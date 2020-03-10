الباز: «الحكومة لو أضاءت أصابعها العشر شمع لن يثق فيها الشعب»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك أزمة ثقة بين الحكومة والشعب، مشيرا إلى أن الحكومة لو أضاءت أصابعها العشر شمع لن يثق فيها الشعب، وهذا يعود لأسباب نفسية وسياسية وتاريخية.وأضاف الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، مستعرضا رسالة لمواطن من متابعي البرنامج تحدث عن عدم وجود ثقة بين الشعب والحكومة، وسبب رفض الحكومة حل أزمة المعاشات، قائلا: "لا أحاول إيهام الناس أن هناك ثقة بين الشعب والحكومة، وعشان نكون منصفين لازم نبص على وضع البلد، والشغل اللي بيتعمل على الأرض".وتابع "الباز": "بالفعل الحكومة حققت إنجازات، رغم الحالة الاقتصادية الصعبة التي نعيشها، ومنها مبادرة "100 مليون صحة"، ومعاش تكافل وكرامة، والإسكان الاجتماعي، والمشروعات التي يتم افتتاحها بشكل أسبوعي، ومبادرة تشجيع المنتج المحلي".وواصل: "في حاجات كتير على الأرض بتتحقق، بس المشكلة إن المواطن لو عنده مشكلة شخصية ومتحلتش، بيحس إن الدولة لم تقدم له أي شيء".وأردف: "في ظروف صعبة يمر بها الشعب المصري ولا أحد يستطيع أن ينكر أو يخفي شيئا".