الأمم المتحدة: على إيران إطلاق سراح السجناء مع تفشي كورونا

قال جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران، اليوم الثلاثاء، إنه طلب من طهران إطلاق سراح جميع السجناء بشكل مؤقت، مضيفًا أن وجود سجناء سياسيين في ظل تفشي فيروس كورونا أمر "مقلق".وأضاف رحمن للصحفيين في جنيف، أن عددًا من مزدوجي الجنسية والأجانب في خطر حقيقي، وإن لم يكونوا قد أصيبوا بفيروس كورونا، فإنهم خائفون بحق من هذه الظروف.وقال: هذا هو ما يقلقني، ومن ثم فقد أوصيت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالإفراج بصورة مؤقتة عن جميع السجناء.