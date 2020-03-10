7 أبريل.. استئناف زياد العليمي على حبسه سنة بتهمة نشر أخبار كاذبة

حددت محكمة جنح مستأنف المقطم، جلسة 7 أبريل المقبل، لنظر استئناف زياد العليمي على حبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة.وكانت محكمة جنح المقطم برئاسة المستشار عمرو هريدي، قضت اليوم الثلاثاء، بحبس "العليمي" سنة وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة.وأحالت نيابة المقطم "العليمي" للجنح بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الدولة خلال حوار أدلى به لقناة "بي بي سي" البريطانية.يذكر أن زياد العليمي محبوس احتياطيًا في قضية أخرى رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الأمل"، ويواجه تهمًا بارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.