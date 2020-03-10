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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أبواليزيد الشرقاوي: برنامجي يضم 15 بندًا لتطوير اتحاد الكتاب

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:46 م
أبو اليزيد الشرقاوي
أبو اليزيد الشرقاوي
نعمات مدحت
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قال الدكتور أبواليزيد الشرقاوي أستاذ الأدب بكلية دار العلوم، المرشح لانتخابات رئاسة اتحاد كتاب مصر، إنه ترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للاتحاد، رغبةً في تحسن وضع النقابة من خلال رؤية تقوم على ما ورد في الخطة الاستراتيجية للنقابة نفسها.

وكشف "الشرقاوي" عن أهم النقاط التي سيركز عليها خلال برنامجه الانتخابي، وهي:

1- الارتقاء بالمستوى الفكري للأعضاء من خلال عقد ندوات تثقيفية بما يحقق مواكبة المستجدات الثقافية عالميًا.

2- النهوض بالنقابة عربيًا ودوليًا عن طريق التبادلات الثقافية.

3- تعريف شباب الجامعات المصرية والعربية بأهمية الثقافة باعتبارها أحد عوامل بناء الوطن.

4- فتح مجال لمشاركة أدباء مصر في التنمية المستدامة.

5- تأسيس مكتب فني للنشر والتحرير والإعداد لأعمال أعضاء النقابة.

6- بدء مشروع النشر الإلكتروني e.book على مدار واسع وشامل على موقع النقابة.

7- جمع تراث كبار الكتّاب المعاصرين ونشره.

8- ضم العضويات غير المنضوية تحت راية النقابة من الكتّاب والأكاديميين والمبدعين والمفكرين المتحققين.

9- التوسع في الورش الإبداعية والفنية من أجل نشر الوعي الإبداعي والفني في ربوع الجمهورية.

10- إنشاء قناة تليفزيونية مرئية بالتعاون مع النقابات المهتمة بالشأن الثقافي في مصر، تكون صوت الثقافة والمعبّرة عن هموم المثقفين وآمالهم.

11- التوسع في إنشاء فروع الأقاليم حتى تشمل كل أرجاء الجمهورية.

12- ترسيخ العلاقة بين الكاتب والمجتمع من خلال إنشاء جريدة ثقافية عامة، وترويجها من خلال الميديا حتى تكون صوت الثقافة المقروء.

13- التعريف بالأدب المصري عربيًا وعالميًا على نحو مؤسسي عبر اتفاقيات تبادل ثقافي مع المؤسسات المعنية بالثقافة في العالم.

14- تفعيل الدور المجتمعي الذي تلعبه النقابة بالتفاعل مع فئات الشباب والطلاب في نشاطات جميع الشُّعَب في جامعات مصر.

15- حماية حقوق المؤلف وإنشاء مركز قانوني لحماية حرية الإبداع والفكر.

وأضاف "الشرقاوي" أن النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، شأنها في ذلك شأن كل مؤسسات الدولة، شهدت اختلاف وجهات نظر تم التعبير عنها بصورة حادة، وليست المشكلة في الاختلاف لكن في طريقة التعبير عن وجهات النظر، ما ساهم في خلق حالة من التوجس بين بعض أعضاء النقابة.

واختتم الدكتور أبواليزيد الشرقاوي: "نأمل أن تزول سريعًا، وأن تصبح النقابة منارة ثقافية تسهم في خلق حالة نشاط ثقافي، يساعد على نهوض الدولة، واستعادة القوة الناعمة التي كانت لها عربيًا وعالميًا".

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