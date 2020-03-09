حسني صالح يكشف عن رأي نور الشريف في «الرحايا»

قال المخرج حسني صالح إن نور الشريف كان يقول عن مسلسل الرحايا نادرًا ما يجود الزمان بمثل هذه "الكَتَوبة"، موضحًا أن الفنان الراحل كان مُتيّم بالمسلسل بشكل غير طبيعي.أضاف صالح، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن مسلسل الرحايا تم تنفيذه كما كتبه عبد الرحيم كمال، ولم يعدّل به حرف واحد، لافتًا إلى أن نور الشريف كان متوهجا بشدة في هذا العمل النادر.وواصل أن نور الشريف كان مطيعًا في أداء أدوار الرحايا، موضّحًا أن النجوم الكبار عندما يقتنعون أنهم يؤدون أدوار كبيرة يسلمون أنفسهم للعمل.