تسجيل أول حالة وفاة بـ«كورونا» بمحافظة البصرة فى العراق

أذاعت فضائية "روسيا اليوم" فيديو يكشف تسجيل حالة وفاة بفيروس "كورونا" فى محافظة البصرة، وذلك نقلًا عن محافظ البصرة بالعراق أسعد العيداني.وقال العيداني، إنه جرى تسجيل حالة وفاة لشخص مصاب بفيروس (كورونا) في المحافظة، مبينًا أن المتوفى رجل مسن قادم من إيران.وأضاف "العيداني" أنه تقرر تعطيل الدوام الرسمي لمؤسسات الدولة كافة فى المحافظة ليوم 22 من الشهر الحالي، مشيرًا إلى أنه تستثنى من القرار الدوائر الصحية والأمنية.