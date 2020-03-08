«الطرق الصوفية»: إلغاء الموالد بسبب كورونا فى يد وزارة الصحة

أكد عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للفرق الصوفية، أن وزارة الصحة هي من تحدد إقامة أو إلغاء الموالد في مصر وفقًا للحالة الصحية والمصلحة العامة للبلاد.وقال القصبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، إن المجلس الأعلى للفرق الصوفية لن يستبق الأحداث، وسينتظر مؤسسات الدولة، لأن "الفرق الصوفية" مؤسسة من مؤسسات الدولة، ولا تستطيع أن تصدر قرارًا بإلغاء الموالد دون قرار من وزارة الصحة.وتابع: "لا داعي نستبق الأحداث وننشئ حالة من الفزع وسط المصريين، لأن مثل هذه الأمور تؤثر على الاقتصاد والسياحة".