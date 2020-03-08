عضو تنسيقية الأحزاب: المرأة حصلت على حقها في عهد السيسي

قالت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب إن المرأة المصرية حصلت على مجموعة من الاستحقاقات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تحصل عليها من قبل، مشيرة إلى أن الاستحقاقات مقسمة على الجانب التشريعي المتمثل في حصول المرأة على 25 مقعدًا في البرلمان وفقًا للدستور إلى جانب أن المرأة يمكن أن تحصل على 25 مقعد أخر مخصص للشباب.وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب، خلال حوارها ببرنامج "صالة التحرير" المُذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الاستحقاقات السياسية للمرأة يحميها الدستور، ولا يجوز تعديلها إلا باستفتاء من الشعب.وأوضحت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن نسبة مشاركة المرأة في الحكومة حوالي 25% بتمثيل 8 حقائب وزارية، وهي حقائب ليست سهلة مثل التخطيط الدولي والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والصحة، كما أن المرأة تشارك في منصة القضاء المصري بما يعادل 66 قاضية.