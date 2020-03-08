رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عضو تنسيقية الأحزاب: المرأة حصلت على حقها في عهد السيسي

الأحد 08/مارس/2020 - 08:59 م
السيسي
السيسي
رباب الأهواني
طباعة
قالت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب إن المرأة المصرية حصلت على مجموعة من الاستحقاقات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تحصل عليها من قبل، مشيرة إلى أن الاستحقاقات مقسمة على الجانب التشريعي المتمثل في حصول المرأة على 25 مقعدًا في البرلمان وفقًا للدستور إلى جانب أن المرأة يمكن أن تحصل على 25 مقعد أخر مخصص للشباب.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب، خلال حوارها ببرنامج "صالة التحرير" المُذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الاستحقاقات السياسية للمرأة يحميها الدستور، ولا يجوز تعديلها إلا باستفتاء من الشعب.

وأوضحت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن نسبة مشاركة المرأة في الحكومة حوالي 25% بتمثيل 8 حقائب وزارية، وهي حقائب ليست سهلة مثل التخطيط الدولي والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والصحة، كما أن المرأة تشارك في منصة القضاء المصري بما يعادل 66 قاضية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر صورة أول حالة وفاة بـ«كورونا» فى مصر

وزير التعليم: لا يوجد ما يعطل الدراسة.. و«كورونا جاي» (فيديو)

حقيقة إعلان حالة الطوارئ فى 3 محافظات بسبب كورونا

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

الصور

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد شركة مياه الشرب والصرف الصحي (صور)

image description

وزراء الصحة والآثار والطيران يزورون معبد الكرنك (فيديو)

image description

سائح «السفينة الموبوءة» بالأقصر يوثق رحلة علاجه من كورونا (صور)

image description

حفل ملكة جمال الأناقة

image description

متابعة الجماهير للقاء الأهلي وصن داونز

الأكثر قراءة

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

وزير التعليم: لا يوجد ما يعطل الدراسة.. و«كورونا جاي» (فيديو)

وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

حقيقة إعلان حالة الطوارئ فى 3 محافظات بسبب كورونا

إنفوجراف

image description

يوم المرأة العالمى (إنفوجراف)

image description

7 أهداف لملتقيات «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج.. (إنفوجراف)

image description

أغنياء مصر ينضمون لـ«أثرياء العالم» (إنفوجراف)

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

سر عودة داليدا إلى مصر قبل وفاتها.. وتفاصيل إصابتها بـ«لعنة الفراعنة»

بليغ حمدي خطب راقصة شهيرة.. «سهرا معًا في بيتها فاشترى الدبل»

اعترافات ليلى مراد عن أم كلثوم.. «خافت منها لسبب غريب»

نجم الساعة

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

الصحة

الحقن الموضعي للبلازما الأحدث في علاج ضعف الأنتصاب.. الدكتور وائل هنداوي يوضح

التكييف يزيد من فرص الإصابة بـ«كورونا»

طريقة العناية بمنطة أسفل العين وعلامات الشيخوخة المبكرة

خبراء: مؤتمر الأطباء العرب منصة علمية لتبادل الخبرات

منوعات

من غير «كورونا».. تلوث الهواء أكثر خطرًا من الفيروسات والحروب

البرازيلي جرافيتى أول سفير لفولفسبورج بالخارج

وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

كل ما تريد معرفته عن موقع دعم مصر وتحديثات بطاقات التموين 2020.. الرابط والتفاصيل

مقالات الرأي
ماجد حبته
ديون لبنان.. «روشتة إنقاذ» دينية!
د. منى حلمى
حديث الهويات والخصوصيات حديث عنصرى متغطرس متعصب
عمرو خالد
دعاء الفتح فى مشروعات الحياة «٢-٢»
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
جحيم موسيقا المهرجانات
المزيد

الثقافة

«التجمع» يستضيف حفل تأبين محمد عيد إبراهيم (صور)

«العربي للنشر» تحصل على حقوق ترجمة «لن أموت: حكايات من حياة جابرييل جارسيا ماركيز»

أسامة فطيم يناقش «شرلوك هولمز يقابل سيجموند فرويد» بالنيل الثقافية.. الأربعاء

«الناشرين» يناقش تأثير إلغاء المعارض الدولية على الناشر المصري