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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«طاسة» تخنق 14 طالبة بالمدينة الجامعية في الوادي الجديد

الأحد 08/مارس/2020 - 09:02 ص
اسعاف
اسعاف
محمد علي مهدي
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أصيبت، فجر اليوم، عدد من طالبات جامعة الوادي الجديد، بحالة اختناق بعد اندلاع حريق محدود بالمدينة الجامعية، وجري نقلهن بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الخارجة العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء، هشام لطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من قسم شرطة النجدة يفيد وصول 14 طالبة من المدينة الجامعية إلى مستشفى الخارجة العام نتيجة إصابتهن بالاختناق.

وكشف مصدر، أنه أثناء تجهيز عدد من الطالبات للطعام، جرى نسيان "طاسة" الزيت على "البوتوجاز"، ما تسبب في اندلاع حريق محدود، حاولن الطالبات بعدها السيطرة عليه وقمن بفتح أسطوانات الإطفاء لإخماد النيران، وهو ما تسبب في اختناقهن نتيجة استخدام الطفاية، وهرعت أكثر من 10 سيارات إسعاف وسيارات الحماية المدنية لمقر المدينة الجامعية للطالبات، وتم على الفور استدعاء أطباء الصدر والقلب والباطنة، وتم التعامل لسرعة إسعاف الطالبات، وجري إخماد الحريق.

وتبين إصابة كل من سماح مجاهد محمد 20 سنة، نورهان محمد حسين 19 سنة، سامية محمد يوسف 19 سنة، آيه زغلول محمد 19 سنة، فاطمة رأفت موسى 20 سنة، ريهام عبد العزيز عبدالله 19 سنة، سارة شعبان محمد 20 سنة، منى عبد الرحمن محمد 20 سنة، ليلى كمال عبدالله 20 سنة، نورا خالد شاذلي 20 سنة، حنان منصور علي 20 سنة، وسام حسن عطا 20 سنة، أمنية سيد عبدالله 20 سنة، دنيا محمد مصطفى 20 سنة.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مستشفى الخارجة العام، تحرير محضر وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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