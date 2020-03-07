الديهي: أردوغان فقد توازنه بعد اجتماعه مع بوتين (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أردوغان ذهب إلى موسكو يستجدى بوتين بسبب الهزائم والانكسارات التى لاقاها فى إدلب السورية، مشيرًا إلى وجود مخرجات من الاجتماع الذى استمر 6 ساعات حيث "فعل بوتين الأفاعيل بأردوغان" وفقد الأخير توازنه.وأضاف الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن"، أن أردوغان لم يكن مركزا وكان تائهًا خلال لقاء بوتين وخاصة بعد الاجتماع معلقًا:"أصيب بالزهايمر".وتابع: "أردوغان طلع تايه من الاجتماع، ومش عارف بوتين عمل فيه إيه خلاه بهذا الشكل"، مشيرًا إلى أن الاجتماع انتهى باتفاق لوقف إطلاق النار فى إدلب وتحديد مناطق منزوعة من القوات السورية وتشرف عليها قوات تركية وروسية.