حلا شيحة تستعد لماراثون رمضان بـ«دهب عيرة»

تواصل الفنانة حلا شيحة تصوير مشاهدها في المسلسل الدرامي دهب عيرة الذي تخوض بطولته النجمة يسرا، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل.ويواصل صناع العمل تصوير مشاهد المسلسل داخل إحدى الديكورات بالمعادي بقيادة المخرج سامح عبد العزيز.مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولته إلى جانب يسرا كلا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.