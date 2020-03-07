حجر صحي لبعثة الزمالك بمطار القاهرة (صور)

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، بعثة فريق نادي الزمالك لكرة القدم على متن رحلة خاصة لمصر للطيران رقم MS3051، قادمة من تونس بعد لقاء فريق الترجي التونسي والتأهل لدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.وقامت إدارة الرحلات الخاصة بمصر للطيران بتنظيم الرحلة على أكمل وجه في الذهاب والعودة، بالتنسيق مع مسؤولي نادي الزمالك.وخضع لاعبو الزمالك لفحص طبي بالمطار، ضمن إجراءات وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا في مصر.وكان في استقبال البعثة فريق العلاقات العامة بمصر للطيران، كما قام فريق العلاقات العامة بمصر للطيران بالترحيب ببعثة النادي الأهلي واستقبالهم وإنهاء إجراءات وصولهميذكر أن الزمالك تأهل للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما نجح في عبور عقبة الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.