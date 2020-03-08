وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

اقرأ أيضا..

الأوقاف تشيد بتأييد قرار شغل وظائف المساجد بنظام المسابقة

اشتملت وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020، على العديد من الشروط التي وضعتها "الوزارة"، وجاء على رأس هذه الشروط لشغل هذه الوظائف التالي:-يجب أن يكون المتقدم مسكّنا على درجة مالية بموازنة الوزارة.، وكذلك قد أمضى مدة متصلة حوالي 5 سنوات في العمل بمساجد مصر.-يجب أن يكون خريج والمؤهل الذي حصل عليه ممتاز في السنوات الـ3 الأخيرة، وألا يكون ارتكب أي مخالفة من التعليمات الخاصة بالوزارة، وأخذ مجازاة عليها بأي نوع من الجزاءات، خلال السنوات الـ3 الأخيرة.-يجب ألا يكون قد تمت إحالته إلى المحاكم التأديبية أو لجان القيم، أو قد سبق له حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بقضايا الشرف والأمانة العامة.-يجب أن يكون يتوافر فيه حسن السير والسلوك، وكذلك أيضا "سليم البنية" وكامل الحواس والأعضاء، ويجب ألا يقل سن المتقدم للعمل كشيخ مسجد عن أربعون عامًا بدرجة إمام (أ).-يجب ألا يقل سن المتقدم للعمل لشغل وظيفة إمام مسجد عن ثلاثون عامًا، ألا يقل سن المتقدم للعمل كمقيم شعائر أو مؤذن أو مدير إداري أو كاتب نذور عن خمسة وثلاثون عامًا، يجب أن يجتاز المتقدم للوظيفة الجديد "مقيم الشعائر" اختبار القرآن الكريم والتجويد ويجب أن يكون أيضا حسن الصوت.