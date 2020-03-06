سقوط عصابة سرقة سيارات المقطم

سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالمقطم.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة المقطم مفادة تلقي بلاغ من "ع.م"، 31 سنة، باكتشافه سرقة السيارة ملكه رقم "ق ق ص 146" ماركة "هيونداي فيرنا" موديل 2013، فيراني اللون، حال توقفها أسفل العقار سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة ضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل البلاغ أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من "ع.ع"، 42 سنة، عاطل سابق اتهامه في القضية رقم 9707 لسنة 2008 الزيتون "سرقة وسائل نقل"، و"ك.ص، 30 سنة، عاطل، "أ.أ"،41 سنة عاطل.اعترف المتهمون أمام النيابة بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وتغيير معالم السيارات المسروقة، وأرشدوا عن أماكن تواجد المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.