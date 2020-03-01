«التضامن» تكشف تفاصيل مبادرة فرصة العمر (فيديو)

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن إن برنامج تكافل وكرامة يستهدف الأسر التي لديها أطفال في التعليم وليس لها مصادر دخل ويشمل الأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل وكبار السن فوق 65 عامًا، وبالتالي من يصل لسن 18 يخرج من مرحلة الطفولة ويدخل مرحلة الشباب.أضاف العقبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية DMC: "أن هذا الأمر معلن منذ إطلاق برنامج تكافل وكرامة، وهي نفس الشروط القائمة منذ خمس سنوات عمر تطبيق البرنامج، لكننا نتوسع في عدد الأسر المستفيدة من البرنامج".وأوضح أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، دشنت اليوم مبادرة جديدة اسمها "فرصة العمر"، تتكلم عن تمويل التعليم الفني للطلاب الذين يدرسون تعليم فني، ويتم تمويلها من بنك ناصر الاجتماعي، بمبالغ مالية تسمح لهم بالحصول على فرصات متقدمة ونأخذ هذه الأموال بدون فوائد على مدار 3 سنين بعد تعينهم.