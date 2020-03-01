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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» تدعو الأسواق العالمية لتقييم مخاطر كورونا بهدوء

الأحد 01/مارس/2020 - 02:42 م
كورونا
كورونا
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دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأسواق العالمية إلى التحلي بالهدوء في تقييمها لمخاطر فيروس"كورونا" المستجد، بعد أن وقعت فريسة لحالة الذعر المسيطرة على أداء المستثمرين تزامنًا مع تصاعد وتيرة تفشي الفيروس خارج الصين؛ لتختتم تعاملات الأسبوع الماضي على تراجعات قياسية.

وقال جيبريسوس- في حلقة نقاشية خلال المنتدى الإنساني الدولي بمركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية في الرياض: "إنه يجب التحلي بالهدوء ورؤية الأمور على حقيقتها، فحالة التخبط والارتباك الغالبة لن تفيد ولن تجدى، لا سيما وأن حكومات الدول تبذل كل ما في وسعها لاحتواء المرض وتحجيم تداعياته على حياة البشر والاقتصاد العالمي".

وأضاف، قائلا: "إنه وفقًا للحقائق على الأرض، تظل احتمالات احتواء الفيروس ممكنة حتى وإن انحسرت مؤخرًا مقابل الفترة التي تلت أول ظهور له في أواخر العام الماضي، لذلك فلا يسعنا سوى التمهل مع الاستعداد في الوقت ذاته لأي تغيرات سلبية قد تطرأ".

تأتي تصريحات مدير منظمة الصحة العالمية في أعقاب تسجيل الأسواق العالمية أسوأ أداء أسبوعي لها منذ عام 2008، حيث هوى مؤشر البورصة الأمريكية "داو جونز" أكثر من 12% بواقع 3500 نقطة، وهى أكبر خسارة له في 12 عامًا، كما تراجعت أسعار النفط لأدنى مستوى لها منذ عام 2011.

وتشهد الفترة الأخيرة قفزة في أعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد خارج المنطقة الآسيوية، التي تعد معقل الفيروس؛ لتصيب العدوى أكثر من 60 دولة حول العالم حاصدة آلاف الأرواح، وإصابات تقدر بنحو 85 ألف شخص.

وتحذر منظمات دولية اقتصادية من تداعيات تحول "كورونا" إلى جائحة على نمو الاقتصاد العالمي في ظل تعطل سلاسل التوريد الكبرى، وحظر حركة السفر والطيران، وتعطل النشاط التجاري بشكل عام.

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