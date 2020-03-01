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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد خالد صالح: أصداء إيجابية لـ«فى كل أسبوع يوم جمعة»

الأحد 01/مارس/2020 - 01:08 م
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
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أعرب الفنان أحمد خالد صالح عن سعادته بالتواجد في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، مؤكدا أن الأصداء على المسلسل إيجابية للغاية رغم عرض العمل على منصة إلكترونية غير مجانية.

وقال صالح، في تصريح صحفى اليوم الأحد، إنه سعيد للغاية بالمشاركة في المسلسل بدور "كريم" وكيل النيابة، خصوصًا أنها شخصية جديدة عليه فنيا، مضيفا أنه يخوض تجربة متحمس لها للغاية بعدما تم ترشيحه.

وأضاف أن اهتمام الناس بالحديث عن المسلسل والغموض والتشويق الموجود فيه أسعده للغاية، مشيرا إلى أن شخصية "كريم" التي يجسدها صعبة للغاية، خصوصا مع التركيز على العامل النفسي للشخصية نفسها.

وأضاف أن "كريم" هو وكيل نيابة يحقق في جرائم غامضة يتم تنفيذها بالطريقة نفسها، وفي الوقت نفسه يتعامل مع طليقته التي تهمل ابنته، مما يدفعه إلى أخذها للعيش مع والدته المسنة التي لا تتحمل هذا العبء، إضافة إلى أن أغلب وقته يكرسه للعمل، وكل هذه الأمور كانت كفيلة أن تجعله يظهر في العمل بجدية، ويتعامل مع شخصية وكيل النيابة بحزم وشدة، مع إظهار مشاعر افتقاد بعض الأشياء في حياته في علاقته بـ"ليلى" التي تجسد دورها منة شلبي.

وأضاف أن فكرة المنصات الإلكترونية ساعدت على كسر حدود عدد الحلقات، فبعد أن كان الأمر مقتصرا على أن يكون المسلسل 30 حلقة استطاعت المنصات الإلكترونية أن تغير الوضع، خصوصا أن مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" مكون من 10 حلقات فقط، ويعرض بواقع حلقة أسبوعيا.

ومسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" رواية تحمل نفس الاسم للأديب إبراهيم عبدالمجيد، ومعالجة درامية إياد إبراهيم عبدالمجيد، وسيناريو وحوار إياد إبراهيم عبدالمجيد ومحمد هشام عبية وسمر عبدالناصر.

وتحكي الرواية عن جروب افتراضي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تتم من خلاله بعض الجرائم الغامضة، ويكتشف من خلال أعضاء الجروب الكثير من التفاصيل الإنسانية والاجتماعية المشوقة لجميع الأبطال.

يشارك في بطولة المسلسل آسر ياسين، منة شلبى، سوسن بدر، خالد أنور، عارفة عبدالرسول، وعبدالعزيز مخيون، رشدى الشامى، محمد حاتم، مى الغيطى، إسماعيل شرف، فيدرا، شريف سلامة، محمد رضوان، وإخراج محمد شاكر خضير.

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