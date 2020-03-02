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منوعات

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:31 م
بطاقة التموين
بطاقة التموين
أحمد عوض
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يبحث كثيرون عن موقع دعم مصر حيث يعد هو الرابط المخصص في تحديث بطاقة التموين ٢٠٢٠، وكذلك إضافة رقم الهاتف، والمتابعة المستمرة في حين فتح باب التظلمات على إضافة أفراد جدد على البطاقات التموينية، وتعد هذه المرة هي المرة الثانية، التي ناشدت فيها وزارة التموين كافة المواطنين بضرورو كتابة رقم المحمول على الموقع المتخصص في ذلك، حيث كانت المرة الأولى في سنة 2018 ، كما طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من كافة حاملي البطاقات التموينية، وكذلك المستفيدين من الدعم التمويني، بضرورة سرعة تسجيل رقم الهاتف المحمول على موقع دعم مصر، بدقة كاملة.


رابط موقع دعم مصر


يسطيع كافة المواطنيين الذي لم يقوموا بتسجيل أرقام هواتفهم الدخول على موقع دعم مصر (من هنا)، وكذلك من أجل متابعة جميع خدمات وزارة التموين الجديدة.

وينشر "الدستور" في السطور التالية الخطوات اللازمة في عملية تحديث بطاقة التموين ٢٠٢٠ وتسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر..


1.    قيام المواطن بالدخول على موقع دعم مصر، المخصص لخدمات التموين عبر شبكة الإنترنت.


2.    القيام بالنقر على كلمة "سجل موبايلك".


3.    وفي المرحلة الثالثة يتوجب كتابة رقم البطاقة التموينية.


4.    وفي هذه المرحلة يجب ادخال رقم البطاقة الشخصية «الرقم القومي» للمواطن.


5.    وفي هذه المرحلة يجب على الموطن عدم نسيان اختيار المحافظة، ثم بعدها الضغط على كلمة عرض.


6.    وأخيرًا، وضع رقم الهاتف، سواء أكان الرقم الخاص بصاحب البطاقة التموينية أو أحد الأفراد المستفيدين ولكن ذلك بشرط أن يكون الخط مسجل باسم الفرد نفسه.


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خطوات تسجيل رقم الهاتف لبطاقة التموين 2020 عبر موقع دعم مصر


الجدير بالذكر أن "وزارة التموين"، كشفت من قبل أن وضع رقم الهاتف للمواطن، جاء من باب الحرص على وضع استكمالات خاصة بقواعد معلومات المستفيدين من المنظومة، حيث يأتي أيضا من ضمن عملية إيصال الدعم التمويني لمستحقيه، وذلك من خلال حذف غير مستحقي الدعم الحكومي، والذي وصل احصائياتهم حوالي 500 ألف مصري كانوا مقيدين على البطاقات الخضراء التموينية.


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