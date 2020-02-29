الجندي: الشيخ العاصي يحتاج إلى تشجيع غيره

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإنسان يقبل على ارتكاب المعصية عندما يرى غيره يفعلها، فيهون عليه ذلك.وأضاف الجندي في برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن العاصي لا يريد ارتكاب المعصية وحده، وإنما يرغب في رؤية الجميع يفعلون معاصي لقتل ضميره وتبرير أفعاله، مشيرًا إلى أن العاصي يحب أن يرى غيره متورطًا.وأوضح الجندي: «الملحدين لهم جروب والشواذ والمثقفين والمتدينين كذلك، هكذا المعصية تحتاج إلى (جروب) لتنتشر».