ارتفاع وفيات كورونا فى إيران لـ43 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن تسجيل ارتفاع في حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد إلى 43 حالة.وأعلنت إيران، صباح اليوم، عن 295 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ساعات 24 الماضية.وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، عن إصابة 5 نواب في البرلمان بفيروس كورونا المستجد، لذلك قررت الحكومة الإيرانية تحويل جميع المؤتمرات عن طريق الإنترنت، ويلغي التواصل الصحفي المباشر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حسب ما نقلته فضائية "الحدث".وأعلنت وسائل الإعلام، أن المؤتمر الصحفي الأسبوعي للناطق باسم الحكومة الإيرانية ​علي ربيعي، سيعقد على الإنترنت خوفًا من الفيروس.ويأتي هذا في أعقاب إعلان إيران، أمس الجمعة، عن تمديد إغلاق كل المدارس في البلاد لمدة 3 أيام أخرى إثر تفشي فيروس كورونا في عدة مناطق في البلاد.