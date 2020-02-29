نتائج انتخابات المهندسين فى القليوبية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالقليوبية فوز المهندس أحمد محروس في شعبة الكهرباء، وفي شعبة ميكانيكا محمد سراج الدين، وإسلام أبو الخير، والمهندس مينا نظمي والمهندس محمد جميل في شعبة مدني، والمهندس شهاب العسال في شعبة العمارة، والمهندس هاني الرايق في شعبة البترول والتعدين.وقد بلغ عدد الحاضرين ١٥٧٧الذين، منهم ٣٠٨ أصوات باطلة، و١٢٦٩صوتًا صحيحًا.وقال المهندس تامر رمضان، رئيس لجنة الانتخابات، أنه تم توفير كافة سبل انجاح العملية الانتخابية والتنسيق مع كافة الأجهزة لانجاح تلك الانتخابات، مشيرًا إلى أن الانتخابات أجريت على 7 مقاعد، 2 مدني، و2 ميكانيكا، و1 كهرباء، و1 عمارة، و1 تعدين وبترول.وأوضح«رمضان»، أن إجمالي عدد الجمعية العمومية للنقابة بالقليوبية بلغ 28 ألف مهندس ممن لهم حق الترشح ومن يحق لهم التصويت، وهم من قاموا بسداد اشتراكات عام 2018.