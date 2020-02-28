تفاصيل نتيجة انتخابات «المهندسين» بالدقهلية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالدقهلية، مساء اليوم الجمعة، النتائج بفوز قائمة "المهندس أولا" بمقاعد مجلس النقابة بالدقهلية وتضم القائمة كلا من مصطفى القلموشي، والدكتور محمد صبري سرايا، ومحمد الخولي، وشيماء الصياد عن شعبة الكهرباء، ومحمود أشرف، ومصطفى العراقي عن شعبة مدني والدكتور محمد الحلواني عن شعبة كيمياء- باقي الشعب.وكانت الانتخابات شهدت اليوم منافسة بين ١٩ مرشحا منهم قائمتي "المهندس أولا" و"الوطنية للمهندسين" وكل واحدة منهما تضم 7 مرشحين، بالإضافة إلى 5 مرشحين مستقلين.