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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

باسم سمرة: سعيد بالمشاركة فى «صندوق الدنيا»

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:42 م
باسم سمرة
باسم سمرة
رباب الأهواني
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قال الفنان باسم سمرة، إن مشاركته في فيلم "صندوق الدنيا" جاءت بناء على ترشيح من المخرج عماد البهات الذي يعد بمثابة صديق وأخ له، مؤكدا أنه انبهر بسيناريو الفيلم عندما عرض عليه.

وأضاف باسم سمرة خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" أنه ظهر بدور مختلف في الفيلم عما قدمه من قبل، مشيرًا إلى أنه يجسد شخصية إنسان فقير يأتي للبحث عن عمل في القاهرة، ويتعرض لمجموعة من المشاكل ويفقد ابنه في المدينة.

وأعرب باسم سمرة عن سعادته بالمشاركة فى الفيلم، لافتًا إلى أن طاقم العمل المشارك في الفيلم كان لديه طاقة لخروج العمل على أكمل وجه، على رأسهم المخرج عماد البهات وخالد الصاوي ورانيا يوسف والفنان أحمد كمال.

كما أبدى استياءه من نوعية بعض الأفلام، قائلًا: "نعانى فى الفترة الأخيرة من نوعية أفلام بها كروتة وتعتمد على الأغاني والرقص لكي ينجح الفيلم".

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