وقف العمل بتأشيرات العمرة بسبب فيروس كورونا

أصدرت المملكة العربية السعودية وقف العمل بتأشيرات العمرةً لجميع المعتمرين بسبب انتشار فيروس كورونا تخوفًا للاختلاط مع الوافدين من دول أخرى لأداء العمرة.وقال باسل السيسى نائب رئيس غرفة الشركات السياحيةً في تصريحات خاصة إن، المملكة وجهت رسالة مباشرة على السيستم الخاص بالرابط الالكتروني بجميع البلدان الإسلامية والتي تضمنت وقف العمل بكافة تأشيرات العمرةً على مستوى جميع الدول الإسلامية حفاظًا على أرواح المعتمرين لحين إشعار آخر.وأشار إلى أنه، تم الاتصال مباشرة بالمسؤولين بالمملكة للتأكد من الخبر وكان الرد بتأكيد وقف العمل بتأشيرات العمرةً لحين إشعار آخر.وقال إن، غرف شركات السياحة كانت تنتظر رد فعل المملكة بشأن المعتمرين الصينيين، وهل سيكون هناك منع للوفود المعتمرة من الصين أم لا.في الوقت نفسه حذرت وزارة الصحة والسكان المعتمرين، من التواجد فى أماكن الزحام والتجمعات الكبيرة أثناء أداء مناسك العمرة، مؤكدة ضرورة اتباع التعليمات الوقائية بارتداء الكمامات ذات اللون الأبيض التي تحمي من انتقال الفيروسات والأوبئة مثل كورونا.