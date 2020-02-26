شيرين رضا عن الزواج: «مش عايزة واحد ينام جنبي في السرير»

كشفت الفنانة شيرين رضا، سر عزوفها عن الزواج بعد انفصالها عن الفنان عمرو دياب، وإنجابها منه ابنتها الوحيدة.وقالت «شيرين»، في تصريحاتها لبرنامج «Be my guest» والذى يقدمه الإعلامي بلال العربي على قناتي «LBC» و«روتانا موسيقى»: «مش عايزة واحد ينام جنبي في السرير ويبقى اسمه جوزي».وتحدثت «شيرين» عن علاقتها بالفنان عمرو دياب، والصداقة القائمة بينهما بعد انفصالهما، وكذلك علاقة الصداقة التي جمعتها بالفنانة دينا الشربيني.ولم تفت الحلقة دون الحديث عن الحيوانات، مؤكدة أن الطفل الذي يقوم بحرق أو تعذيب قطة أو كلب فإنه عند كبره سيقوم بتنفيذ ذلك في أصحابه.يذكر أن الفنانة شيرين رضا، تزوجت لمرة واحدة في بداية حياتها من الفنان عمرو دياب، ولكنهما انفصلا بعد سنوات قليلة من إنجاب ابنتهما الوحيدة.