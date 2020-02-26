السجن لعاطل حاول سرقة «حلق» طفلة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامه بمحاولة سرقة قراط «حلق» الطفلة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد أيمن محفوظ، وخالد أحمد زكي، وأمانة سر خالد محمد حسين.ترجع القضية رقم 31456 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد بقيام شخص بمحاولة سرقة طفلة بدائرة القسم.كشفت تحريات ضباط مباحث القسم، أثناء تواجد المجني عليها ر.ت.ع، ربة منزل، وانشغالها لصرف العلاج من أمام احدي الوحدات الصحية بدائرة القسم وبصحبتها نجلتها المجني عليها م.م.ع، 8 سنوات، قام المتهم م.ح.ح، عاطل، باصطحاب الطفلة بالتحايل وحاول سرقة قراطها الذهبي من أذنها فصرخت واستغاثة بالأهالي فتمكنوا من الإمساك به.تم تسليمه إلى قسم الشرطة وبعرضه علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.